آثار الشيخوخة على صحة الجهاز الهضمي.. نصائح صحية

كتبت ايناس البنا

يمكن أن تحدث مشاكل الجهاز الهضمي في أي عمر ، لكنك تصبح أكثر عرضة لاضطرابات الجهاز الهضمي كلما تقدمت في العمر. يميل الجهاز الهضمي إلى العمل بجد كل يوم لهضم الطعام الذي تتناوله، ولكن مع تقدمك في العمر، تلاحظ تغيرات في الجهاز الهضمي..

يمكن أن تؤدي الشيخوخة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون ، وارتجاع الحمض ، وحساسية المعدة للأدوية وحتى انخفاض امتصاص بعض الفيتامينات.

مع تقدم العمر، يمكن أن يواجه المرء مجموعة متنوعة من مشاكل المعدة مثل الإسهال والإمساك والنزيف من الجهاز الهضمي وعدم القدرة على البلع. أعراض الجهاز الهضمي الأخرى المرتبطة بالعمر هي آلام البطن وفقدان الشهية والغثيان ، مما قد يشير إلى اضطراب في الجهاز الهضمي أو نوع آخر من الاضطرابات.