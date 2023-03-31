اليوم السابع
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4 سنوات سجن لشاب اقتلع عين ممرضة طلبت منه ارتداء الكمامة فى إسبانيا

الجمعة، 31 مارس 2023 11:17 ص
4 سنوات سجن لشاب اقتلع عين ممرضة طلبت منه ارتداء الكمامة فى إسبانيا شرطة اسبانيا
فاطمة شوقى

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حكمت محكمة مدريد الإقليمية على شاب كولومبى الأصل باتهامه بالاعتداء على ممرضة فى مدريد بالسجن لمدة أربع سنوات بعد مطالبته بارتداء كمامة، كما أنه قام باقتلاع إحدى عينيها، فى اسبانيا وفقا لمجلة سيمانا الإسبانية.

وأشارت المجلة إلى أنه سيتم طرد الشخص المدان الذى يدعى خوان كاميلو الـ سى، من الأراضى الوطنية الإسبانية بعد قضاء عقوبته ويجب عليه دفع تعويض يزيد عن 76 ألف يورو للضحية، ولكن مكتب المدعى العام طالب بسجن الشاب الكولمبى الأصل، 8 سنوات ودفع أكثر من 80 ألف يورو كتعويض مع العلم أن الممرضة تعرضت لفقدان عضو رئيسى.

 

قالت الممرضة التى تعرضت للاعتداء في المحكمة بأنها طلبت من الشاب أن يرتدى كمامته، لكن بدلاً من الانتباه قام بضربها، وزعم الرجل أنه ضرب الممرضة دفاعًا عن نفسه بقصد إبعادها. لكنه عاد فجأة دون أن يراها وقام بضربها على وجهها.


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