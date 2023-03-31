1845 فرصة عمل × 12 محافظة.. "مدرسين ومحاسبين وفنيين IT" الأبرز

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفيرها 1845 فرصة عمل، فى 40 شركة قطاع خاص، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل، فى 12 محافظة، هي : القاهرة ، والجيزة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسماعيلية ، والغربية، والمنوفية ، وكفر الشيخ ، ودمياط ، والمنيا ، وقنا ، وجنوب سيناء.

وأوضحت نشرة التوظيف الدورية الصادرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف المعلن عنها فى تخصصات:

1- مدرسين رياضيات وعلوم.

2- فنيون IT .

3- مشرفين مواقع .

4- أفراد أمن.

5- مندوبين مبيعات.

6- سيلز.

7- منسقات ميدانيات.

8- محاسبين.

9- عمال عاديين.

10- مسئولين تمويل.

11- اخصائيين تسويق.

12- كافة التخصصات الفندقية.

13- مهن التفصيل والخياطة.

14- فنيين.

15- عمال نظافة.

وتضمنت الوظائف فرص لذوى الإعاقة بالمحافظات برواتب مجزية، على مهن:

1- أخصائي تمويل.

2- مشرفين.

3- عمال.

وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.