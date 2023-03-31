أوقاف بورسعيد تُسلم التضامن طن لحم و2000 شنطة رمضانية للفقراء.. صور

سلم الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بورسعيد ، 2000 شنطة رمضانية، وطن من اللحوم، لمديرية التضامن، وذلك دعماً للأسر الأولى بالرعاية.

وتضم الشنطة الرمضانية كميات من الزيت والسكر والأرز والحبوب والتمر، وغيرها من المنتجات اللازمة والتي يحتاج اليها المواطنون خلال شهر رمضان، وتأتي أعمال توزيع الشنطة الرمضانية في إطار دعم وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية، والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأوضح الشيخ جمال عواد، أن وزارة الأوقاف حرصت على الإسهام في خدمة المجتمع وتعظيم جهودها في استقبال الشهر الكريم، وقامت بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي بالمشاركة بينهما بتوفير مليون ونصف المليون شنطة من السلع الغذائية ، وكان نصيب محافظة بورسعيد 2000 يتم توزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية.

وأثنى فراج محمد، مدير عام مديرية التضامن ببورسعيد، على كافة الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف وكافة الوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع، والذي يعدّ من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.

وفي سياق آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن توزيع آلاف الكراتين الرمضانية على الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في كافة أنحاء المحافظة، خاصة الأحياء الشعبية.