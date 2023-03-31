وطالب جارلاند ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الخميس ـ أعضاء لجنة التخصيصات المالية بمجلس النواب الأمريكي بدعم موازنة قطاعه من أجل مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة عصابات المخدرات التي تنتشر بشكل متزايد في البلاد.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الموازنة السنوية التي يطلبها تقارب 40 مليار دولار من بينها 11 مليار دولار لصالح الشرطة الفيدرالية، مشيرًا إلى أن موازنة عام 2024 تتضمن زيادات في الوظائف القضائية من أجل تنفيذ أفضل للقانون وتسريع المحاكمات والإجراءات القضائية في البلاد.

وأعرب جارلاند، عن قلقه العميق إزاء ارتفاع أعداد ضحايا الإدمان على المواد المخدرة في واشنطن، مشيرا إلى وفاة أكثر من 100 ألف شخص جراء تعاطيهم المواد المخدرة التي تعد الصين من أكثر الدول المسؤولة عن دخولها إلى البلاد.