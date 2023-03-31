وزير الري يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الدسوقى عقب جولة بنهر النيل.. صور

أدى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وقيادات وزارة الرى بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واستقبلهم اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، ورئيس فرع البحث الجنائى، ونائب مأمور مركز شرطة دسوق، ورئيس قسم المسطحات المائية، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، والمهندس رزق مصطفى، رئيس الإدارة المركزية بكفر الشيخ، والمهندس محمد عطية السوادفي، مدير إدارة حماية النيل بدسوق، وقيادات من وزارة الري والموارد المائية من محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، ومدير الأوقاف الشيخ عادل زويل وأئمة المسجد خاتم البرى وبشير محمد.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية لوزير الري والموارد المائية في نهر النيل بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، ومر على الترع بالبحيرة، للاطمئنان على عدم وجود ورد النيلبها، وحالة المجرى المائي لنهر النيل فرع رشيد، بمحافظة كفر الشيخ، وعدم وجود ورد النيل به.



أداء سماع الخطبة بمسجد الدسوقي



الاستماع لخطبة الجمعة



الحضور بالمسجد



جانب من جولة وزير الري بكفر الشيخ



جولة وزير الري بنهر النيل بدسوق



وزر الري وقيادات الوزارة خلال جولة بنهر النيل بكفر الشيخ



وزيبر الري يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله ابراهيم الدسوقي



وزير الري بين الحضور بمسجد العارف بالله ابراهيم الدسوقي



وزير الري عقب الانتهاء من الجولة بنهر النيل



وزير الري عقب خرةوجه من مسجد ابراهيم الدسوقي



وزير الري ورئيس مجلس دسوق خلال لقاءه بالمواطنين



وزير الري ورئيس مدينة دسوق