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وزير الخارجية يستقبل نظيره السورى فى مقر الوزارة غدا

الجمعة، 31 مارس 2023 11:12 ص
وزير الخارجية يستقبل نظيره السورى فى مقر الوزارة غدا سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً السبت،  بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية، وذلك لعقد مباحثات مشتركة. 

وتعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد هي الأولى له منذ توليه منصبه كوزير خارجية جمهورية سوريا. 
 
وزار وزير الخارجية سامح شكري، نهاية فبراير الماضي ، العاصمة دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
 
وأكد شكري بعد اجتماعاته في العاصمة السورية أن الهدف من الزيارة إنساني في المقام الأول، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر في التواصل لدعم الجهد الإنساني.

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