اليوم السابع
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نقابة العلاج الطبيعى تطالب المواطنين بالتأكد من هوية مقدمى الخدمات الطبية

الجمعة، 31 مارس 2023 05:58 م
نقابة العلاج الطبيعى تطالب المواطنين بالتأكد من هوية مقدمى الخدمات الطبية النقابة العامة للعلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن وسائل الإعلام المختلفة تناقلت خلال يومين خبر القبض على أخصائية علاج طبيعى (أنهت حياة مسن بعين شمس وسرقت أمواله). 

 

وقامت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتواصل الفورى مع أجهزة التحقيق وبالكشف عن اسم المتهمة بسجلات النقابة ووزارة الصحة تبين أنها ليست من خريجي كليات العلاج الطبيعى ولا تحمل تصريح مزاولة مهنة مما تعد من الدخلاء والأدعياء على المهنة .

 

وتهيب النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالمواطنين التأكد من هوية مقدمى خدمات العلاج الطبيعى وخصوصاً ممن يدخلون حرمة البيوت لعلاج المرضى المسنين بصفة خاصة والمرضي بصفة عامة في كافة مشاكلهم الصحية فقد استغلت المتهمة المريض بالنصب والاحتيال على أنها علاج طبيعى وعمل جلسات بالمنزل وهو ما يعد انتهاكا لحرمة البيوت بغير ذي صفة حتى وصل إلى القتل والسرقة وإنهاء حياة المريض .

 

وتقدمت النقابة العامة بمذكرة تفصيلية لوزير الصحة والسكان والنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعدم الزج باسم مهنة العلاج الطبيعي وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة دون الرجوع إلي النقابة العامة للتأكد من صحة الخبر، علماً بأنه قد سبق وقد خصصت رقم واتس آب :- 01098887070 لتلقي الشكاوي والاستعلام .

النقابة العامة للعلاج الطبيعى
النقابة العامة للعلاج الطبيعى

 


نقابة العلاج الطبيعى

كليات العلاج الطبيعى

العلاج الطبيعى



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