اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 مارس 2023 03:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب رئيس جامعة الأزهر: الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم مستقرة

الجمعة، 31 مارس 2023 02:33 م
نائب رئيس جامعة الأزهر: الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم مستقرة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ وصول الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى مطار القاهرة الدولى على متن طائرة خاصة قادما من مالطا.

 

وبعث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر برسالة طمأنة إلى محبي العالِم الجليل داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة ويخضع للعلاج والإشراف الطبي فى إحدى مستشفيات القاهرة، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يتابعان حالته منذ وصوله بسلامة الله إلى أرض الوطن.

 

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لجهودها المخلصة في متابعة الدكتور أحمد عمر هاشم، فلها كل الشكر والتقدير هي وفريق العمل الدبلوماسي في السفارة المصرية بمالطا.


احمد عمر هاشم

جامعة الازهر

الازهر الشريف

مالطا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أحمد عمر هاشم يصل القاهرة ويتلقى العلاج فى إحدى المستشفيات

الجمعة، 31 مارس 2023 01:21 ص

طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم من مالطا.. ورسالة شكر للرئيس السيسي

الخميس، 30 مارس 2023 08:06 م

أحمد عمر هاشم يتحدث عن الوصايا العشر فى القرآن الكريم

الخميس، 30 مارس 2023 07:10 م

أحمد عمر هاشم: الدين الإسلامي دين سمح

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:28 م

أحمد عمر هاشم: توافد آلاف المصلين إلى الجامع الأزهر يؤكد استعادة مكانته وعظمته

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:46 م

أحمد عمر هاشم متحدثا عن سماحة الإسلام: النبى خصيم من يعادى شخصا من أهل الكتاب

الثلاثاء، 28 مارس 2023 07:57 م

أحمد عمر هاشم للرجال: خافوا الله فى معاملة النساء وعاشروهن بالمعروف

الإثنين، 27 مارس 2023 08:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة