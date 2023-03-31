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مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة ـ أسوان وأسعار التذاكر فى رمضان

الجمعة، 31 مارس 2023 01:00 ص
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة ـ أسوان وأسعار التذاكر فى رمضان قطار تالجو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة أسوان، والتى يتم العمل بها طوال شهر رمضان، حيث يعمل الان 2 قطار بشكل يومى على خط القاهرة أسوان.
 

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان 

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7مساءاً يصل أسوان الساعة 6.40 صباح اليوم التالى 
يقوم قطار 2031 من اسوان يومياً الساعه 7مساءاً يصل القاهرة الساعه 6.50 صباح 
محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".
 

 أسعار تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد :

 
من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.
 
من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.
 
من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه.
 
من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه. 
 
من القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيه. 
 
 
 
 

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