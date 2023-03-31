ملاحقة أبناء الكتعة.. ضبط المتهمين بالتسول بالأطفال فى مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما 3 من الأطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهما فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهما والتنمر بهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو امشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.