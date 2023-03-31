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مصرع عروس لسقوطها من شرفة الطابق الأول فى قرية بكفر الشيخ

الجمعة، 31 مارس 2023 12:34 ص
مصرع عروس لسقوطها من شرفة الطابق الأول فى قرية بكفر الشيخ مديرية أمن كفر الشيخ - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقيت ربة منزل مصرعها، مر على زفافها أيام، لسقوطها من شرفة الطابق الأول علوي بمنزل الزوجية بقرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، لاختلال توازنها وسقطت على الأرض، لتلقى مصرعها متأثرة بإصابتها.

واستقبل مستشفى سيدي سالم المركزي، في محافظة كفر الشيخ، ربة منزل، مصابة بكسر بعظام الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، لسقوطها من شرفة الطابق الأول علوي بمنزل الزوجية.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود بلاغ من خلال نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول ربة منزل عروس"إسراء الشهيد" 23 عاما، وتقيم بقرية أبو غنيمة التابعة بنطاق مركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، مصابة بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، لتتوفى متأثرة بإصابتها فور وصولها المستشفى.

وكان عدد من ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة سيدي سالم انتقلوا إلى المستشفى، وجرى سؤال والدها 57 عاما، يعمل فلاحا، وكذلك زوجها «أ. م.» يبلغ من العمر 30 عاما، يعمل عاملا، أكدا أنها حال قيامها بنشر بعض الملابس عبر شرفة الطابق الأول علوي اختل توازنها وسقطت أرضا، وأنها عروس كان حفل زفافها منذ أيام، وجرى نقلها على الفور إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج ولكنها فارقت الحياة، ولم يتهما أحدا أو تشتبه في وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1858 لسنة 2023 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجرى العرض على جهات التحقيق، التي أمرت بدفن جثمان العروس المتوفاة بمعرفة أهليتها وذويها.

 

 


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