مستشار وزير التموين ينصح المواطنين بالتريث فى شراء الذهب لحين انخفاض الأسعار

كتب مدحت وهبة

نصح الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار، متوقعًا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأشار فرج فى تصريحات له، إلى أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب في الوقت الحالى كمدخرات وملاذ آمن، وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار، متوقعا تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مثلما حدث في الأسابيع الماضية بعد صعود سعر الذهب ثم الانخفاض مرة أخرى، لافتًا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

ويحظر قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.

وشهدت أسواق الذهب على مدار الأيام الماضية تذبذب في الأسعار وارتفاع كبير في سعر المعدن الثمين نتيجة إقبال الكثير من المواطنين على شراء الذهب كمدخرات وملاذ آمن وعلى الرغم من هبوط السعر العالمي للذهب إلى 1950 دولار للأونصة ، الا ان أسعار الذهب في الأسواق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار الساعات الماضية نتيجة زيادة معدلات الإقبال على شراء المعدن الثمين .