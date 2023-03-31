اليوم السابع
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محامية ترامب: الرئيس الأمريكى السابق قد يمثل أمام المحكمة الثلاثاء المقبل

الجمعة، 31 مارس 2023 09:03 ص
محامية ترامب: الرئيس الأمريكى السابق قد يمثل أمام المحكمة الثلاثاء المقبل ترامب
وكالات الأنباء

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قالت محامية دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى السابق تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الثلاثاء المقبل، بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إليه بشراء صمت ممثلة إباحية عام 2016.

وأوضحت سوزان نيتشيليس في بيان نقله موقع "الشرق" الإخبارى: "نتوقع تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء" دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

وفى وقت سابق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.

وقد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقاً قاده المدعي العام في منهاتن ألفين براج المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.

وقال ترامب في السابق إنه سيواصل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات إذا وجهت له اتهامات جنائية.


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