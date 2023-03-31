محافظ المنوفية يتابع تنفيذ قطاع رصف الطرق والمحاور المرورية بالمراكز والمدن

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة .

أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف عن متابعته لأعمال التطوير بشارع الجندى القارح وعيادة وفاضل ورفع مطابق الصرف الصحى بشارع مسجد التقوى تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، وذلك ضمن 14 شارع مستهدف رصفهم بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، كما تابع رئيس المدينة أعمال إنشاء ممشى البطحة البحرية تمهيداً للأعمال الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات ومقاعد للمواطنين والمساحات الخضراء لإضفاء مظهراً جماليا بالمدينة .

وفى مركز بركة السبع ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال فرد طبقة السن بمتفرعات شارع المركز الصحي ، بالإضافة إلى متابعة التطوير بشارع عبد ربه ومتفرعات بورسعيد بنطاق المدينة ، مؤكدا على المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل بالشوارع المدرجة بالخطة الجديدة بواقع 7شوارع ومتفرعاتهم ، كما تابع رئيس المدينة إلى أنه جارى أعمال تطوير حديقة الطفل من تركيب بلاط الإنترلوك لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً وذلك ضمن خطة المحافظة لإقامة حدائق ومتنزهات عامة كمتنفس حيوى للمواطنين .

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال رصف طريق زاوية البقلي / بشتامى أحد قطاعات طريق 16 وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول 23 كم وتنفيذ هيئة الطرق والكباري كونه طريق هام يربط مركزى الشهداء وتلا ، وكذا متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة شارع الشيخ منصور والذي يربط بين شارعي بورسعيد والنصر بطول 500م وذلك ضمن 16 شارع جارى رصفهم بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ، هذا وتابع رئيس المدينة ميدان مستشفى الشهداء بتقاطع شارع بورسعيد مع النصر عقب الإنتهاء من تطويره وإعادة رفع كفاءته من تركيب الرخام والنجيل الصناعى وكشافات الإنارة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة .

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم استكمال أعمال فرد وتسوية طبقة السن بطريق شنوان /الباجور وذلك عقب الإنتهاء من قطع الفرمة بالطريق للبدء في أعمال الرصف المتكاملة من صب الارصفة الجانبية وتركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى كونه طريق حيوى وهام يربط مركزى الباجور وشبين الكوم .

كما تابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال التطوير والتجميل بامتداد كوبرى عوض حسن من توسعة الطريق وتركيب البلدورات ، فضلا عن قطع الفرمة ودك السن بالشوارع الفرعية بمربع العمارات السكنية خلف المطافئ تمهيداً للرصف، وذلك ضمن 34 شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة 30 مليون و 600 ألف جنيه موزعة على 6 مربعات سكنية بالمدينة.

وفى نطاق حي شرق شبين الكوم ، تابعت رئيسة الحى قطع الفرمة وتركيب بلدورات الجزيرة الوسطى بمحور ترعة المعهد بالطريق الرابط بين مصطفى كامل البحري و طريق ميت خاقان ، وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة .