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محافظة القليوبية: إصلاح هبوط بلاطة كوبرى بنها بالطريق الزراعى يستغرق 10 أيام

الجمعة، 31 مارس 2023 02:35 ص
محافظة القليوبية: إصلاح هبوط بلاطة كوبرى بنها بالطريق الزراعى يستغرق 10 أيام غلق كوبرى بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد كوبري ثالث بنها "كوبري الفحص القديم"، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في محافظة القليوبية، هبوطا أرضيا بأحد بلاطات الكوبري، وهو ما دفع الإدارة العامة لمرور القليوبية لعمل تحويلات مرورية في الاتجاه القادم من الإسكندرية للقاهرة، لحين الانتهاء من أعمال التصليح، وذلك لمدة 10 أيام.

وتم فرض كردون أمني من قبل مرور القليوبية، حيث تبين تم حدوث هبوط جزئي في بلاطة الكوبري بنها 3، وبناء عليه تم عمل المعاينة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم استدعاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم عمل التنسيق اللازم مع الإدارة العامة للمرور وذلك لغلق الكوبري في اتجاه القاهرة، وتحويل المرور القادم من اتجاه الإسكندرية في اتجاه إجباري لاتجاه الدائري الإقليمي، وذلك لمدة 10 أيام.

 

أعمال الصيانة بموقع الهبوط
أعمال الصيانة بموقع الهبوط

 

عمل التحويلات بالطريق (1)
عمل التحويلات بالطريق

 

عمل التحويلات بالطريق
عمل التحويلات بالطريق

 


اخبار القليوبية

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