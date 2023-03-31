محافظة الغربية تبدأ فى إنشاء القوس الشرقى للطريق الدائرى حول مدينة المحلة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعاً مع الهيئة العامة للطرق والكباري، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق والكباري بالغربية والمهندسة شيماء عامر مدير مشروعات الهيئة، وذلك لاستعراض مقترح الرسومات الهندسية لإنشاء القوس الشرقي للطريق الدائري حول مدينه المحلة والذي يربط طريق طنطا-المحلة بكورنيش بحر شبين وذلك عقب العرض الذي قام به المحافظ أمام رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للمحلة.

وخلال اللقاء تم استعراض الرسومات الهندسية للمشروع، والذي سيسمح للسيارات بسهولة الوصول إلى كورنيش المحلة والمنطقة الصناعية ومصانع الغزل والنسيج دون الحاجة إلى المرور داخل المدينة، وذلك من خلال إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد قبل مدخل المدينة وإنشاء طريق جديد من نهاية الكوبري حتى كورنيش بحر شبين.

وأشار محافظ الغربية أن المشروع يهدف إلى إنشاء محور مروري جديد للشاحنات المتوجهة للمصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج دون الدخول إلى مدينة المحلة تجنباً للاختناقات المرورية التي يعاني منها مدخل المدينة إلى جانب حل مشكلة تقاطع مدخل مدينة المحلة والطريق الدائري المؤدي إلى سمنود المنصورة.

كما أوضح المحافظ أن الطريق الجديد سيمتد ليصل إلى طريق كورنيش المحلة الجديد والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي ومنه إلى الطريق الدائري المحلة - سمنود، كما تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العام للطرق بتطوير ورفع كفاء الطريق الدائري المحلة سمنود- بطول 33 كم، مضيفاً أنه عقب الانتهاء من تلك المشروعات سيصبح لدينا طريق دائري جديد حول مدينة المحلة الكبرى.