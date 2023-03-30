محافظ الغربية: 22 موقعا تخزينيا بسعة 189 ألف طن جاهزة لاستقبال القمح

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استعدادات الصوامع والشون الأسمنتية والترابية لاستقبال القمح، وذلك من خلال جولة شملت تفقد صومعة طنطا المعدنية، صومعة طنطا المعدنية الجديدة، صومعة شبشير الحصة وشونة الريان.

وتفقد محافظ الغربية شونة الريان والتي تستوعب 6 آلاف طن على الجزء الأسمنتي و15 ألف على الجزء الترابي.

كما تفقد صومعة طنطا المعدنية والتي تسع 20 ألف طن من القمح في 8 خلايا، كما تفقد المحافظ صومعة طنطا المعدنية الجديدة المعروفة بأسم الصومعة الإماراتية والتي ستستقبل 50 ألف طن من القمح داخل 12 خلية واختتمت الجولة بتفقد صومعة شبشير الحصة والمعدة لاستقبال 15 ألف طن من الأقماح.

وخلال الجولة تابع المحافظ التأكد من تشغيل كاميرات المراقبة في الصوامع والتأكد من جاهزية ميزان البسكول، موجهاً حي أول طنطا بالتعاون مع صومعة طنطا لإزالة أي تراكمات داخل أرض الصومعة.

وأوضح محافظ الغربية أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال 189 ألف طن من القمح في 22 موقع تخزيني طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وكذلك الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين من أجل نجاح عملية التخزين لهذا العام.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.