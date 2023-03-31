محافظة الإسكندرية تطرح 179 من كبائن ستانلى للانتفاع.. اعرف التفاصيل والشروط

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن عملية استغلال كبائن استحمام شاطىء ستانلي، بعدد (179) كابينة وذلك على النحو التالي:

* جلسة يوم الأربعاء 12/ 4 / 2023

1_طرح عدد (27) كابينة استحمام بالدور الأرضي والأول علوي والثاني علوي والحوض الشرقي بالدور الثاني.

-قيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا

* جلسة يوم الأربعاء 3 / 5 / 2023

2_طرح عدد (51) كابينة استحمام بالدور الأرضي والحوض الشرقي.

-قيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا

* جلسة يوم الأربعاء 10 /5 / 2023

3_طرح عدد (49) كابينة استحمام بالدور الأول علوي.

-قيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

* جلسة يوم الأربعاء 17 / 5 / 2023

4_ طرح عدد (52) كابينة استحمام بالدور الثاني علوي.

_قيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

_للاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140

كما يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

على أن يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط ، ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية ، على ان يكون أخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.