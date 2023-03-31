اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتى الإسكندرية وفاروس لتدريب الطلاب إكلينيكيا

الإسكندرية أسماء على بدر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود محي الدين، رئيس جامعة فاروس، إتفاقية التدريب الإكلينيكي بين الجامعتين، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبد المحسن القائم بعمل عميد كلية الطب.

وفي كلمته أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن التعاون مع جامعة فاروس ليس حديثاً وإنما بدأ منذ نشأة جامعة فاروس عن طريق إمداد كليات جامعة فاروس بخبرات أعضاء هيئة التدريس من جامعة الأسكندرية في التخصصات المختلفة، وأشار أن إتفاقية التعاون تأتي بهدف توفير التدريب الأكلينيكي لطلاب الكليات الطبية والصحية بجامعة فاروس وذلك داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية فى كليتى الطب وطب الأسنان ومستشفي معهد البحوث الطبية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والمختصين من ذوي الخبرات والكفاءات بمستشفيات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

وفي كلمته وجه الدكتور محمود محي الدين، الشكر لرئيس جامعة الإسكندرية على الترحيب بالتعاون، مؤكداً تطلعه لتعاون مثمر طويل المدى يحقق مصلحة الطرفين ويساهم في تخريج طلاب متميزين لمصرنا الحبيبة، وقال أن هذه الاتفاقية ستتيح لطلاب جامعة فاروس فرصة الاستفادة من خبرات الكوادر المختصة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وذلك لإكساب طلاب جامعة فاروس الخبرات والمهارات الإكلينيكية اللازمة وإطلاعهم بكل ما يستجد في كافة المجالات الطبية من خلال مستشفيات جامعة الأسكندرية.