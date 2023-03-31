لو عايز تستخرج رخصة مبانى أو محلات.. اعرف موقع المركز التكنولوجي بمدينة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

يقع المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف، بشارع محمد متولى الشعراوى "عبدالسلام عارف"، بالقرب من ميدان الزراعيين وفرع كهرباء الريف.

ويقدم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف العديد من الخدمات منها خدمات المحليات، وتشمل طلبات: استخراج بيان صلاحية، ترخيص مباني، هدم، تعلية، ترخيص محلات، إشغالات ، إعلانات، استرداد إشغالات، طلبات إفادة ومعاينة، تصريح حفر، استخراج شهادات ميلاد قديمة، شهادة متغيرات مكانية، شهادة مطابقة وغيرها من الخدمات الجماهيرية.