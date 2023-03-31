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لو عايز تستخرج رخصة مبانى أو محلات.. اعرف موقع المركز التكنولوجي بمدينة بنى سويف

الجمعة، 31 مارس 2023 10:12 م
لو عايز تستخرج رخصة مبانى أو محلات.. اعرف موقع المركز التكنولوجي بمدينة بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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يقع المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف، بشارع محمد متولى الشعراوى "عبدالسلام عارف"، بالقرب من ميدان الزراعيين وفرع كهرباء الريف.

ويقدم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف العديد من الخدمات منها  خدمات المحليات، وتشمل طلبات: استخراج بيان صلاحية، ترخيص مباني، هدم، تعلية، ترخيص محلات، إشغالات ، إعلانات، استرداد إشغالات، طلبات إفادة ومعاينة، تصريح حفر، استخراج شهادات ميلاد قديمة، شهادة متغيرات مكانية، شهادة مطابقة وغيرها من الخدمات الجماهيرية.
 
من جانبة قال الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، أن المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف والتكنولوجي بديوان المحافظة،تم إنشاؤها مؤخراُ، بجانب تطوير 6 مراكز بباقي الوحدات المحلية،ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة،بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر، في إطار رؤية مصر 2030، وذلك علاوة على مركز تكنولوجي متنقل من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة الذي يقدم كافةالخدمات الحكومية، في وقت قياسي دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمدينة أو المركز.
 
 
 
 

 


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