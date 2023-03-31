غلق زيارة هرم خوفو الأكبر من الداخل.. تعرف على القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للآثار

كتب محمد أسعد

ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، وتم مناقشة واستعراض العديد من الملفات واتخاذ مجموعة من القرارات نستعرضها في السطور التالية..