ضبط 28 مخالفة تموينية متنوعة فى ملات رقابية على المخابز البلدية بأبو قرقاص



من جانبه، قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، إن الحملة أسفرت عن تحرير 28 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية بدائرة المركز، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين - عدم إعلان أسعار المنتجات).

وتواصل الوحدة المحلية جهودها المكثفة في تنفيذ الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبو قرقاص.