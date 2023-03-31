ضبط منظار يستخدم فى الأسلحة النارية بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته منظار يركب علي سلاح ناري.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة تبوك استوقف محمد سمير محمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود جسم معدني داخل احدي حقائب الراكب، قام شريف بركات مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف احمد سامي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط منظار يركب على بندقية، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

أمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض على كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.