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صعود قطاع الأغذية والمشروبات بالبورصة بنسبة 8.2% فى أول أسبوع بشهر رمضان

الجمعة، 31 مارس 2023 08:00 م
صعود قطاع الأغذية والمشروبات بالبورصة بنسبة 8.2% فى أول أسبوع بشهر رمضان البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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صعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بالبورصة المصرية، في الأسبوع الأول من شهر رمضان، بنسبة 8.2%، كما صعد 11 قطاعًا آخرين على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 9.3%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 8.9%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8.2%، وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.1%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.9%.
 
كما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، ثم قطاعات مواد البناء، والعقارات، والرعاية الصحية والأدوية، بنسبة 1.7%، 1.4%، 1.2%، 1.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 1.3%، 0.9%، 0.2%، 0.1%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 42.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 607.8 مليار جنيه إلى 645.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 188.3 مليار جنيه إلى 193 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.

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