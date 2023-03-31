شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان

كتب لؤى على

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بلتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوَّات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان.

وأكِّد الأزهر أن العاشر من رمضان سيظل رمزًا للتعبير عن العزة والكرامة والتضحية، وما قدَّمه أبطالنا البواسل من جنود وضباط القوات المسلحة من تضحيات على مدار التاريخ، كما ستظلُّ هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مصريٍّ دليلًا على بسالة قواتنا المسلحة التي سطَّرت في هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وأنَّ جيش مصر سيظل دائمًا درعها وحصنها المنيع، الذي يبذل الغالي والنفيس لحماية كل شبرٍ من أرض مصر.

ودعا الأزهر جموع أبناء الوطن لاستلهام روح تلك الانتصارات التاريخية؛ للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن ونهضته ورفعته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يُعيدَ هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيدٍ من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروهٍ وسوءٍ.