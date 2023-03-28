محافظ مطروح يعلن اعتماد المخططات التفصيلية لـ15 قرية.. صور

كتب فريق المحافظات

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديره، ومساعد مدير أمن مطروح، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

حيث تمت خلال المجلس الموافقة على ما تم اعتماده من المخططات التفصيلية لعدد 15 قرية لاستكمال باقى الإجراءات للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء، كذلك عرض ما تم اعتماده من احوزة جديدة لعدد 20 تجمع ونجع لأول مرة منها 9 بسيوة و9 بالحمام وتجمعين بالضبعة بالاضافة إلى قرية جارة أم الصغير بسيوةليصل اجمال القرى التى تم الموافقة على الحيز العمرانى لها 37 قرية.

كذلك تم الموافقة على تجديد قرار التخصيص الخاص بإنشاء معهد للغات تابع لمنطقة مطروح الازهرية بمنطقة حى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح على مساحة 5219م2 والمدرج انشائه ضمن خطة 2022/ 2023، كما تمت الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بإنشاء مكتب بريد أغورمى بسيوة على مساحة 159م٢ والمدرج بخطة 2022/ 2023.

أشار الدكتور محمد الجمال مدير عام منطقة بريد مطروح إلى أنه تيسيرا على المواطنين تم فتح مكتب بريد الفتح بمرسى مطروح بالفترة المسائية من 8 م إلى 11 م مع مد فترة عمل مكاتب البريد حتى 4 عصرًا خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى 5 سيارات البريد المتنقلة منها ثلاثة بمدينة مرسى مطروح أمام محطة القطار وسوق ليبيا وموقف سيارات الكيلو 2 وسيارة بالضبعة واخرى بالعلمين لتلبية الخدمات البريدية والمالية للمواطنين مع توفير التأمين الشرطى بالتعاون مع مديرية أمن مطروح.

كما وجه محافظ مطروح بالتنسيق مع مركز التنمية المستدامة بمطروح لإنشاء وحدة صحية بقرية ابو سطيل ببرانى وفق مشروعات إيفاد بعد الموافقة على تخصيص المساحة اللازمة.

كما وجه محافظ مطروح لرؤساء مجالس المدن وبالتعاون مع مديرية الأمن بشان تكثيف الحملات الامنية لإزالة الاشغالات والتعديات وفرض السيطرة على الشارع المطروحى ومنع أى تجاوزات.

كما شدد محافظ مطروح على متابعة توفير مياه الشرب للمواطنين مع تيسير وصول سيارات نقل المياه وتشكيل لجنة لمراجعة ومتابعة تسجيل طلبات المواطنين ووصول السيارات اليهم حتى الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير الطريق الدولى وبدء ضخ المياه بالشبكات.

أوضح الدكتورإبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أنه يتم الدفع بـ 132 سيارة منها 92 سيارة بمدينة مرسى مطروح، وجارى وصول أغشية لمحطات تحلية مياه البحر بالرميلة لرفع طاقتها والتى وصلت كميات الضخ حاليا إلى 40 ألف م3/ اليوم، والعمل على استقرار ضخ المياه من محطة تحلية المياه بباجوش بالتنسيق مع شركة الكهرباء، مشيرا إلى العمل على بدء استقرار ضخ المياه وتوفير الكميات بدء من منتصف شهر رمضان.

كما تم استعراض جهود المحافظة فى رصد وتحقيق اهداف التنمية المستدامةوالتدريب على مؤشر القياس مع تدريب ممثلى القطاعات الخدمية المعنية بالمحافظة، ووجه محافظ مطروح بعمل نشرة دورية بالجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والتوعية للمواطنين.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة مشروعك بداية من 2015 وفق البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية وعدد من البنوك لتمويل مشروعات الشباب والتى بلغت 90 مشروعا بتمويل نحو 4 مليون بمطروح، والتأكيد على اهمية فتح مزيد من مقرات المشروع بمدن المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن وعمل التوعية اللازمة مع استعراض لنماذج المشروعات الناجحة.