سكرتير عام مساعد بنى سويف يتفقد معارض "أهلا رمضان" بقرى ومدن الفشن وسمسطا

بنى سويف هانى فتحى

أجرى اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، جولة ميدانية موسعة بمركزى سمسطا والفشن، تفقد خلالها معارض وشوادر أهلاً رمضان وبعض المحلات والمولات، والسلاسل التجارية بالمركزين وبعض القرى ببدهل والفنت، والتى رافقه خلالها كل من محمد بكرى رئيس مركز الفشن، أشرف حمزاوى، وطه رزق نواب رئيس المدينة، أشرف القاسي مدير تموين الفشن، ومن الوحدة المحلية لسمسطا، وفايز حسين نائب رئيس المدينة، ومسؤولى إدارة تموين سمسطا.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تأتى الزيارة في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف باستمرار المتابعة لسير العمل في شوادر ومعارض أهلا رمضان، والتى أقامتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن، بمناسبة الشهر الفضيل.

وخلال زيارته لمخزن الشركة المصرية، اطمأن السكرتير العام المساعد من مسؤولي التموين عن مدى توافر الإمدادات من السلع ، خاصة السلع الأساسية التي تشهد إقبالاً على تداولها ، متأكدا منهم على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وأنها تلبي احتياجات المواطنين، منوها على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال، مؤكدا على تكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع كافة صور احتكار السلع الغذائية وغيرها،مشيراُ إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام"غرفة عمليات المحافظة 01063329498- التموين 0822237132- حماية المستهلك 0157777999".

وفي مدينة الفشن تفقد السكرتير العام المساعد معرض" أهلاً رمضان"، بعد نقله إلى موقعه الجديد على الطريق الدائري، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بالاستجابة لمطلب أهالي وأبناء الفشن بنقل المعرض من مركز الشباب لهذا المكان تيسيراً عليهم ولقربه من منطقة السوق، وضمن خطة المحافظة بالتوسع في تنظيم وإقامة تلك المنافذ ، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين وبالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

وحرص السكرتير المساعد على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم ، مطمئنا على انتظام حركة البيع والشراء داخل المعرض وتوافر السلع وأسعارها وتوافر كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، والخضروات ،بأسعار مناسبة عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأشار السكرتير المساعد إلى توجيهات المحافظ لمسؤولى التموين والوحدات المحلية بالتأكد من وضع لافتات بالأسعار، والتنسيق المستمر بين الجهات ذت الصلة لضمان استمرارية تشغيل المعارض والشوارد بكامل طاقتها ، ومتابعتها بشكل يومي من خلال نواب رؤساء المدن والقرى ومفتشي التموين بالمراكز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال العارضين والتجار المخالفين ، خاصة فيما يتعلق بنوعيات وأسعار السلع.