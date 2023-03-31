دراسة: التدخين يجعلك عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2

كتب حسام الشقويرى

إذا كنت تدخن السجائر، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 30٪ إلى 40٪ مقارنة بالأشخاص الذين لا يدخنون، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وكلما زاد عدد السجائر التي تدخنها ، زادت مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري

كيف ذلك؟ بالنسبة للمبتدئين ، فإن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تدمر خلايا الجسم وتعوق وظيفتها الطبيعية ، مما يسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري بالفعل ، يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم الحالة. إليك سبب قول الخبراء إن الاثنين لا يختلطان حقًا وكيف يساعد الإقلاع عن التدخين وفقا لما نشره موقع healthcentral



يؤدي التدخين إلى زيادة عوامل الخطر المتعددة وفقًا لتقرير صادر عن الجراح العام الأمريكي ، هناك طرق أخرى يمكن أن يزيد بها التدخين من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، إلى جانب ارتفاع الالتهاب. يغير النيكوتين الموجود في السجائر والسيجار الخلايا بحيث لا تستجيب للأنسولين ، وهو مادة في الجسم تساعد سكر الدم على دخول الخلايا. نتيجة لذلك ، يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم .

كما أن الأشخاص الذين يدخنون يكونون أكثر عرضة للإصابة بدهون البطن ، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري - حتى لو لم يكونوا يعانون من زيادة الوزن.

يؤثر التدخين سلبًا على علاج مرض السكري أحد الآثار الضارة لزيادة الالتهاب في الجسم بسبب التدخين هو أنه قد يجعل الأنسولين - وهو دواء مطلوب غالبًا لعلاج مرض السكري من النوع 2 - أقل فعالية. يقول ستانيسلاو كليك ، المدير الطبي لرعاية مرضى السكري في مستشفى NYU Langone Hospital-Long Island في مينولا ، نيويورك: "يميل الأشخاص المصابون بداء السكري الذين يستمرون في التدخين إلى الحصول على قيم جلوكوز أعلى من أولئك الذين يعانون من مرض السكري غير المدخنين" . كلما ارتفعت قيم الجلوكوز لديك ، كلما احتجت إلى المزيد من الأنسولين لتنظيمها. هذا يمكن أن يجعل إدارة مرض السكري من النوع 2 أكثر صعوبة ، كما تقول إدارة الغذاء والدواء.