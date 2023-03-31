"ثقافة الإسكندرية "تطلق فعاليات ليالى رمضان بمسرح الجامعة

الإسكندرية جاكلين منير

انطلقت بالإسكندرية أولى ليالى رمضان الثقافية والفنية لفرع ثقافة الإسكندرية، والمقامة بمسرح جامعة الإسكندرية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وبدأت الفعاليات مع فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، والتي قدمت باقة متنوعة من الاستعراضات منها الفرح الفلاحي، تحيا مصر، وفقرة التنورة المصرية التراثية والصوفية، هذا إلى جانب التابلوهات المستوحاة من الفلكلور السكندرى، منها بنات بحري والإسكندراني، وعرض حلاوة شمسنا إهداءً لروح الفنان محمود رضا، كما تم تقديم فقرات فنية تضمنت إلقاء شعر وغناء لعدد من الأطفال والموهوبين من الشباب.

جاءت الفعاليات بحضور عزت عطوان مدير عام ثقافة الإسكندرية، ونخبة من المثقفين والجامعيين، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تغنت الفرقة خلاله بباقة من أجمل الأغنيات الطربية منها أهو جه يا ولاد، رمضان كريم، وحياتك يا حبيبي، موال في حب إسكندرية، ميدلي سيد مكاوي قدمه هيثم بسيوني تضمن اغاني متنوعة منها ليلة امبارح وأوقاتي بتحلو، واختتم بأغنية رمضان في مصر وسط تفاعل كبير من الحضور.

الفعاليات ينظمها فرع ثقافة الإسكندرية، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتقام بالتعاون مع جمعية أبناؤنا في عيوننا الكشفية وإدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

ويشهد اليوم الجمعة أمسية شعرية بحضور نخبة من شعراء وأدباء الثغر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تقديم الشعراء والنقاد محمد شحاتة، محمد ياسين، محمد مخيمر، يعقبها عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم.