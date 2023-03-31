اليوم السابع
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بتكلفة تزيد عن نصف مليون..

تمويل 59 مشروعا اقتصاديا ضمن مشروع "إقراض الأسر" فى المنوفية

الجمعة، 31 مارس 2023 10:21 ص
تمويل 59 مشروعا اقتصاديا ضمن مشروع "إقراض الأسر" فى المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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 كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تمويل 59 مشروعاً إقتصادياً بإجمالى تكلفة  595 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة ، موجهاً بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام .
 
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تمويل 20 مشروع في مجالات  الإنتاج الحيوانى تربية الأغنام ، و 9 مشروعات الميكنة الزراعية ماكينة رى ، عزاقة ، دشاشة ، بالإضافة إلى تمويل 16مشروعا للرى الحديث الرى بالتنقيط ، و 14 مشروع متنوع  ونش رفع ، صناعة السيرما، ماكينة تصوير، ماكينة خياطة ، فراز لبن ، مؤكداً أن إجمالي نسبة المسدد الفعلي للأقساط والفوائد المستحقة عن المشروعات بلغ 96%من المستحقات الواجبة السداد.
 
هذا وشدد المحافظ بضرورة الإستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها ، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها و استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع والحد من البطالة.
 

 


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