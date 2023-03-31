تمويل 59 مشروعا اقتصاديا ضمن مشروع "إقراض الأسر" فى المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تمويل 59 مشروعاً إقتصادياً بإجمالى تكلفة 595 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة ، موجهاً بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تمويل 20 مشروع في مجالات الإنتاج الحيوانى تربية الأغنام ، و 9 مشروعات الميكنة الزراعية ماكينة رى ، عزاقة ، دشاشة ، بالإضافة إلى تمويل 16مشروعا للرى الحديث الرى بالتنقيط ، و 14 مشروع متنوع ونش رفع ، صناعة السيرما، ماكينة تصوير، ماكينة خياطة ، فراز لبن ، مؤكداً أن إجمالي نسبة المسدد الفعلي للأقساط والفوائد المستحقة عن المشروعات بلغ 96%من المستحقات الواجبة السداد.

هذا وشدد المحافظ بضرورة الإستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها ، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها و استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع والحد من البطالة.