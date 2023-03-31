تعرف على سيارات النقل المؤمن عليها والمرخصة خلال فبراير 2023

كتبت : أمانى سمير

ذكرت البيانات الصادرة عن المجمعه المصرية للتأمين الإجباري على المركبات أن أعدد سيارات النقل المؤمن عليها والمرخصة خلال فبراير 2023 ، بلغت عددها 1270 سيارة من بينها 14سيارة نقل موديل 2020 و56 سيارة نقل موديل 2021 و378موديل 2022 و822سيارة نقل موديل 2023

حيث احتلت شيفورولية الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 969وفي المركز الثانى شيرى 629 و المركز الثالث سوزوكى 532 المركز الرابع مرسيدس 490 وفي المركز الخامس نيسان 459 وفي المركز السادس اسكودا 336 مركبة وفي المركز السابع بى واى دى 313 وفي المركز الثامن ام جى 313 وفي المركز التاسع كيا 283 وفي المركز العاشر هيونداى 262 مركبة

يذكر ان البيانات الصادرة عن المجمعه المصرية للتأمين الإجباري على المركبات أن أعدد سيارات النقل المؤمن عليها والمرخصة خلال شهر يناير 2023 قد اوضحت ان السيارات النقل عددها 1506 سيارات من بينها 17 سيارة نقل موديل 2020 و77 سيارة نقل موديل 2021 و463 موديل 2022 و949سيارة نقل موديل 2023

وعن الترتيب العام للماركات الأعلي ترخيصا خلال يناير 2022 فقد احتلت شيفورولية الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 1178وفي المركز الثانى شيرى 1010 و المركز الثالث مرسيدس 719 المركز الرابع سوزوكي 690 وفي المركز الخامس شيرى 648 وفي المركز السادس هيونداى 474 مركبة وفي المركز السابع نيسان436 وفي المركز الثامن بى واى دى 416وفي المركز التاسع رينو بعدد مركبات 406 وفي المركز العاشر كيابعدد 326 مركبة.