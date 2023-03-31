تحرير 6 محاضر مخالفات وإعدام لحوم فاسدة فى حملة تموينية بمطروح

كتب - أحمد الزغبي

شنت مديرية التموين بمطروح، حملات تموينية على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية، وحررت 6 محاضر واعدام 37 كيلو لحوم غير صالحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة و المرور على الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة عمل الأنشطة التموينية وما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات ، واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

وأعلنت محافظة مطروح، في بيان لها ،أن لجنة المرور نظمت حملة للمرور على المنشآت والمحال التجارية بمحافظة مطروح ، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح .

ومن جانبه، قال محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف، إنه بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق، تم تنظيم حملة تفتيش على عدد من المحال والمطاعم بمدينة مرسى مطروح، أسفرت اللجنة عن توجيه عدد ( 6 ) محاضر وإنذارات متنوعة ما بين مخالفات (نظافة صحة مهنية -تراخيص مزواله مهنة –وغيرها )، وإعدام 37 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة الغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتكثيف اعمال لجان المرور على المحلات والمطاعم للإطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة



ضبط مخالفات في مطروح



حملات الأسواق مطروح



جانب من حملة الأسواق مطروح



