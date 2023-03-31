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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اندلاع حريق بثلاجة خضروات فى منشأة القناطر

الجمعة، 31 مارس 2023 11:00 ص
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اندلاع حريق بثلاجة خضروات فى منشأة القناطر الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بثلاجة لحفظ الخضروات في منشأة القناطر بالجيزة، واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من العاملين بالمنشأة، وذكروا أنهم فوجئوا باندلاع النيران، ولم يشتبهوا في اندلاعا لحريق جنائيا.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بثلاجة لحفظ الخضروات، بمحطة تصدير في منشأة القناطر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


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