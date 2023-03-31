تحرش وتنمر وعنصرية.. تقرير يكشف تجاوزات ضد رجال الإطفاء فى بريطانيا

كتبت: نهال أبو السعود

وجد تقرير إدانة أن كل فرقة إطفاء في إنجلترا تعاني من المضايقة وشكاوى التمييز العنصري، ودعا المسؤولون إلى اتخاذ تدابير لاعادة هيكلة الخدمة، حيث تم الكشف عن أمثلة على السلوك في فرق الاطفاء

وفقا لصحيفة الجارديان، حث المفتشون الرؤساء على إجراء فحوصات خلفية لكل رجل إطفاء، بعد النتائج التي طال انتظارها سلطت الضوء على السلوك "المقلق للغاية" في خدمة الطوارئ.

تشمل الفضائح التي كشف عنها التقرير، اتهام ضابط كبير بتسمية زميل أسود بـ"الزنجي" ووصفها بأنها ببساطة "تضحك" وأبلغ رجل الإطفاء عن تعليق رئيسه العنصري ، فقط ليجد الامر مرفوض لأن الجاني المزعوم "لن يتصرف بهذه الطريقة". ثم هدده الضابط المسؤول "بجعل حياته جحيماً".

حادثة اخري، قال رجلان من رجال الإطفاء ساخرين لزميلتهما إنهما "سيغتصبونها" ، قبل بدء احد تدريبات المحاكاة لكيفية التعامل حال التعرض للخطر، وأشار التقرير الى تردد بعض الموظفين في التحدث والابلاغ عن التجاوزات بعد أن قيل لهم إن القيام بذلك سيكون بمثابة "انتحار وظيفي".

يسلط التقرير الضوء على خدمة الإطفاء بعد أكثر من أسبوع بقليل من إدانة شرطة لندن يالعنصرية المؤسسية وكراهية النساء في تقرير إدانة مماثل أظهر ثقة الجمهور في القوة في ادني مستوياتها.

كما يأتي في أعقاب وضع فرقة الإطفاء في لندن (LFB) في إجراءات خاصة في ديسمبر بعد أن كشف تقرير منفصل عن حوادث كراهية للنساء والعنصرية . وقد رحبت والدة رجل إطفاء شاب بهذه الخطوة الذي قتل نفسه بعد أن أصبح حزينًا بشكل متزايد بشأن العنصرية والتنمر الذي تعرض له في محطته في ويمبلي.

قال مفتش خدمات الإطفاء والإنقاذ روي ويلشر: "تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على التنمر والمضايقات المقلقة للغاية في خدمات الإطفاء والإنقاذ في جميع أنحاء البلاد - وأخشى أن يكون هذا مجرد غيض من فيض"