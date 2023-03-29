وأشار بوتين، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء، إلى أهمية جذب العلماء الشباب إلى الشراكة بين روسيا وبيلاروس، لأن العلماء الشباب هم الذين سيحددون مستقبل العلوم الروسية والبيلاروسية لعقود قادمة.

وأضاف بوتين أن علاقات الصداقة الأخوية بين البلدين تعود إلى قرون، ويتشارك الروس والبيلاروس قيم روحية موحدة.