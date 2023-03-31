بدء العمل فى أكبر مشروع لتغطية مصرف السيل بأسوان & 13 معلومة

أسوان- صلاح المسن

فى بشرى سارة لأهالى مناطق شرق مدينة أسوان ، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن موافقة وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم على بدء العمل فى أكبر مشروع لتغطية مصرف السيل.

يساهم المشروع الضخم فى القضاء نهائياً على أكبر بؤرة تلوث بالمدينة حيث يستهدف تغطية المصرف المجاور لمناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية ، مع خلق متنفس ترفيهى له بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات.

"اليوم السابع" يقدم 13 معلومة عن المشروع.

1. دعم وزارة الموارد المائية والرى للمشروع للقضاء على أكبر بؤرة تلوث بمشروع التغطية بطول 2530 متر.

2. الدولة تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل.

3. العمل على إزالة كافة المعوقات التى تتعارض مع الأعمال المنفذة .

4. إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمسافة 380 متر .

5. المشروع سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق مدينة أسوان.

6. تحقيق حلم المواطنين، بعد مرور عقود من السنين من خلال القضاء على أكبر بؤرة تلوث بتنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل.

7. المرحلة الأولى للمشروع التى تم إنهاء التغطية لها تقريباً تمتد فى المسافة من مطلع حى الصداقة الجديدة، وحتى مزلقان السيل الجديد .

8. مخطط تقسيم المراحل التالية لتغطية المصرف طبقاً لأحباس، مع مراعاة المناسيب التى تعمل على تحقيق الإنسايبة لحركة جريان المياه بالشكل المطلوب.

9. سيتم تنفيذ هذا المشروع الضخم على مدار 20 شهر .

10. سيتم التنفيذ بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، وبإشراف من الإدارة العامة للتوسع الأفقى بجنوب الوادى التابعة لوزارة الرى.

11. التكلفة الإجمالية 365 مليون جنيه .

12. تغطية الأجزاء المتبقية من المصرف بأطوال 2530 متر

13. تحويل الأجزاء التي سوف يتم تغطيتها إلى مسطحات خضراء وحدائق ومتنزهات وساحات إنتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية.