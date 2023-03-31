انطلاق الصالون الرمضاني الأول للنشء في كفر الشيخ بمشاركة 50 طليعًا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، الصالون الرمضاني الأول للنشء بمركز شباب كفر الشيخ بحضور خمسين طليع بصحبة أسرهم، وهو الصالون الرمضاني الأول للنشء الذي يعقد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الصالون الرمضانى جاء وفق بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف على أن ينفذ أسبوعيا خلال شهر رمضان المبارك بمركز شباب مختلف مضيفا محاور الصالون الرمضاني تضمنت ندوة دينية بعنوان «الصوم والأخلاق» أوضح خلالها الشيخ أحمد زيدان الواعظ الدينى بالأزهر الشريف منزلة الصائمين عند الله تعالى وبين أن يضيع ثواب عباداته من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من العبادات إن لم يتحلى بمكارم الأخلاق.

و فتح باب النقاش مع الطلائع وأسرهم وقام الشيخ زيدان بالرد على استفسارات ضيوف الصالون واختتم بإنشاد دينى للطلائع، فعاليات الصالون الرمضانى بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب ومتابعة تنفيذيه لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الإدارة.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الصالون الثقافي بمركز شباب بيلا، بمشاركة 30 من أعضاء النادي الثقافي، وقدم الصالون المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم ،والإنشاد الدينى ،احتفاء بشهر رمضان المبارك.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن النادي الثقافي يحرص على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية و الفنية والدينية أيضاً بهدف دعم وتنمية مهارات الشباب بمراكز الشباب و إحتفالا بحلول شهر رمضان المبارك، نظمت الإدارة العامة للشباب المسابقة الدينية بمركز شباب بيلا وقام بتحكيمها الشيخ محمود عطوان بالاوقاف، وفاز في مسابقة القرآن الكريم " محمد اشرف و لبني حماده، كما فاز في مسابقة الإنشاد الديني سعد الحفناوي و أيمن عبدالفتاح .

تقام فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، تنفيذ همت مصطفى، منسق النادي الثقافي بالمحافظة، وحسن عباس، منسق نادى بيلا.