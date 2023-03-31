الهند ترحب بولادة 4 فهود لأول مرة منذ 70 عاما على إعلان انقراضها بالبلاد

كتبت ريهام عبد الله

رحب وزير البيئة الهندى، بولادة 4 فهود، وأعلن أن ولاد الفهود جاءت بعد أكثر من 70 عاما على إعلان انقراض الفهود رسميًا فى الهند، وولدت الأشبال من سٍيايا وفريدى، وهما اثنان من الفهود الثمانية التى أعيد تأهيلها، وأحضرت من ناميبيا إلى حديقة كونو الوطنية في الهند بولاية ماديا براديش في وسط البلاد، خلال سبتمبر الماضى، كجزء من خطة حكومية لإعادة 50 من الفهود إلى موطنها بالهند خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووصف وزير البيئة بوبندر ياداف، ولادة الفهود بأنها "حدث بالغ الأهمية في تاريخ الحفاظ على الحياة البرية لدينا"، ومن جهته رحّب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، بالإعلان ووصفه بأنه "خبر رائع"، وفقا لموقع CNN عربية.

وعلى الرغم من إعلان الهند لانقراض الفهود لديها في عام 1952، إلا أنها تجوب الآن أحد المنتزهات الوطنية في البلاد مجددًا.



الفهود الصغيرة

الهند تطلق الفهود الناميبية فى البرية بعد 70 عاما على انقراضها

وفى مطلع مارس الجارى، أطلقت السلطات الهندية فى البرية زوجًا من الفهود الناميبية، فى إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع من الحيوانات إلى الدولة الآسيوية، ويأتى ذلك بعد انقراض الفهود الناميبية قبل أكثر من 70 عامًا.

وقال وزير البيئة الهندى بوبندر ياداف على تويتر إن "وضع الفهدين جيد" عقب إطلاقهما فى متنزه كونو الوطنى بوسط الهند بعدما أمضيا فيه شهورًا داخل قفص بهدف تمكينهما من التأقلم.

والفهدان اللذان يحملان اسمَي أوبان وآشا، هما أول دفعة يتم إطلاقها من ثمانية فهود وصلت من ناميبيا في سبتمبر الفائت، عقب موافقة المحكمة العليا الهندية عام 2020 على استيراد فهود إفريقية "إلى مكان اختير بدقة" وعلى أساس تجريبي.



الفهود

وصل 12 فهدًا آخر إلى الهند خلال الشهر الفائت، وتأمل السلطات في أن تتكاثر الفهود بعد إطلاقها وأن يصل عددها إلى مئة في غضون عشر سنوات، وأوضحت السلطات أنّ عملية نقل فهود من ناميبيا إلى الهند هي أول عملية من نوعها تجري من قارة إلى أخرى.

وكانت الهند تضم سابقاً فهوداً آسيوية، لكنّ أميراً هندياً قتل آخرها عام 1947، ثم أُعلن رسميًا عام 1952 انقراض هذا النوع، وأُطلقت فهود أفريقية، وهى نوع فرعى مختلف عن الفهود الآسيوية، فى متنزه كونو الوطنى المعروف بمراعيه العشبية الشاسعة ووفرة الفرائس فيه.