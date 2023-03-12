الهند تطلق الفهود الناميبية فى البرية بعد 70 عاما على انقراضها

كتب محمد جمال

أطلقت السلطات الهندية فى البرية زوجًا من الفهود الناميبية، فى إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع من الحيوانات إلى الدولة الآسيوية، ويأتى ذلك بعد انقراض الفهود الناميبية قبل أكثر من 70 عامًا، بحسب شبكة العين الإخبارية.

وقال وزير البيئة الهندى بوبندر ياداف على تويتر إن "وضع الفهدين جيد" عقب إطلاقهما فى متنزه كونو الوطنى بوسط الهند بعدما أمضيا فيه شهورًا داخل قفص بهدف تمكينهما من التأقلم.

والفهدان اللذان يحملان اسمَي أوبان وآشا، هما أول دفعة يتم إطلاقها من ثمانية فهود وصلت من ناميبيا في سبتمبر الفائت، عقب موافقة المحكمة العليا الهندية عام 2020 على استيراد فهود إفريقية "إلى مكان اختير بدقة" وعلى أساس تجريبي.

ووصل 12 فهدًا آخر إلى الهند خلال الشهر الفائت، وتأمل السلطات في أن تتكاثر الفهود بعد إطلاقها وأن يصل عددها إلى مئة في غضون عشر سنوات.

وأوضحت السلطات أنّ عملية نقل فهود من ناميبيا إلى الهند هي أول عملية من نوعها تجري من قارة إلى أخرى.

وكانت الهند تضم سابقاً فهوداً آسيوية، لكنّ أميراً هندياً قتل آخرها عام 1947، ثم أُعلن رسميًا عام 1952 انقراض هذا النوع.

وأُطلقت فهود أفريقية، وهى نوع فرعى مختلف عن الفهود الآسيوية، فى متنزه كونو الوطنى المعروف بمراعيه العشبية الشاسعة ووفرة الفرائس فيه.