اليوم السابع
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"المياه لا تقضى على البكتيريا".. 5 أسباب لعدم غسيل اللحوم قبل طبخها

الجمعة، 31 مارس 2023 07:00 ص
"المياه لا تقضى على البكتيريا".. 5 أسباب لعدم غسيل اللحوم قبل طبخها لحوم - صورة أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والدراسات الحديثة، قد أوصوا بعدم غسل اللحوم وبخاصة اللحوم الحمراء قبل طبخها، لعدة أسباب، هى:

 

1غسيل اللحوم تحت المياه الجارية، يؤدى إلى تطاير البكتيريا الموجودة على سطحها، وتصل  لمسافة 90 سم بعيداً على جوانب حوض المطبخ، ومن ثم ستنتشر فى كل مكان وبالتالى يمكن أن تسبب تسمم غذائى.

 

2- غسيل اللحم لا يقضى إلا على جزء بسيط من البكتيريا، ولكن تعريض اللحوم للحرارة المرتفعة أثناء الطهى هو الذى يقضى على البكتيريا .

 

3- إن الغسيل من الممكن أن يفقد من اللحوم الحمراء الكثير من خصائصها وطعمها المستثاغ، لأنه يزيل طبقة التشمع التى تكونت بفعل اللاكتيك أسيد.

 

4- اللحوم عند غسلها يزيد ذلك نسبة الرطوبة، ويكون وسط مناسب لنمو البكتيريا وتكاثرها.

 

5- غسيل اللحوم يفقدها البروتينات ف المياه وقيمتها الغذائيه تقل.

 


غسيل اللحوم

اضرار غسيل اللحوم

غسيل اللحوم قبل الطهى

الطب البيطرى

اللحوم



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