القوى العاملة" بأسوان تنظم دورة تدريبية على مهنة "التفصيل" للسيدات.. صور

نظمت مديرية القوى العاملة بأسوان ، فعاليات الدورة التدريبية التى تم تدريبها بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الكوبانية لتدريب السيدات على مهنة التفصيل، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد فوزى صابر، مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالسعى المستمر لتمكين المرأة إقتصادياً ، وتعزيز وإتاحة الفرص المتنوعة لها بسوق العمل ، وخاصة فى المناطق والقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن هذه الدورات التدريبية تقدمها وزارة القوى العاملة من أجل دمجهم فى سوق العمل والذى يستهدف 50 سيدة من 20 إلى 50 عامًا، موضحاً أن عدد المتقدمين زاد عن العدد المطلوب، وجار التنسيق مع الوزارة حول إمكانية عقد دورات أخرى نظراً لحرص المتدربات على التدريب فى نهار رمضان، وبالتوازى مع ذلك يجرى التدريب على مهمة الأركيت والطباعة على المنسوجات بمقر الإتحاد المحلى لنقابات عمال مصر ليصل بذلك عدد المتدربات إلى 150متدربة.

ومن جانبهن، أشادت السيدات المتدربات بهذه الخطوة ووصول التدريب إلى أماكن تواجدهم بالقرية الأمر الذى لم يكن يحدث فى الماضى والذى يكون يعوق تدريبهم لبعد التدريب عنهم، مؤكدين أن التدريب أصبح اليوم يصل إلى قراهم دون بذل أى مجهود فى ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقدموا شكرهم للقيادة السياسية للوصول إليهم مع أملهم أن تتكرر هذه الدورات بما يساهم فى صقل مهاراتهم، وإتاحة الفرصة لهم من خلال دورات تدريبية هادفة ومنتجة.