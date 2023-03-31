القبض على سائق توك توك قتل عاملا بسبب خلافات الجيرة فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق توك توك متهم بقتل عامل، بسبب خلافات الجيرة في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن سائق توك توك، أنهى حياة جاره "عامل" بسبب خلافات الجيرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.