اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العاهل الأردنى يؤكد متانة ورسوخ العلاقات مع الإمارات

الجمعة، 31 مارس 2023 05:00 ص
العاهل الأردنى يؤكد متانة ورسوخ العلاقات مع الإمارات عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى
أ ش أ

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أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، متانة ورسوخ العلاقات بين الأردن والإمارات. 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبدالله الثاني، الخميس، مع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب الملك عبدالله الثانى عن تمنياته للشيخ خالد بن زايد بدوام التوفيق والسداد في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها العزيز، في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وأكد العاهل الأردني عمق العلاقات المتينة والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين.


عبد الله الثانى

الاردن

اخبار الاردن

الملك عبدالله الثانى

خالد بن زايد

الامارات



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