

وأضاف ماركوس - في خطاب له بعد تفقد ثلاث وحدات C-130 تابعة للقوات الجوية حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الجمعة - إنه فى حال حدوث أى أحداث مؤسفة، فإنه يتعين علينا التقييم وأن نكون قادرين على الرد بسرعة.



وتابع أنه وجه القوات المسلحة الفلبينية بمواصلة تطوير قدرات القوات الجوية لإجراء الصيانة والإصلاح لإبقاء جميع الأصول العسكرية مستعدة للانطلاق.



كما شدد على أن الصيانة والإصلاح عاملان مهمان للعمليات العسكرية وأيضًا للقرارات المهمة فى الاستحواذ على أصول إضافية.



وكان ماركوس قد أمر أفراد القوات الجوية في وقت سابق الشهر الماضي بحماية المصالح الفلبينية في بحر الصين الجنوبي حيث تواجه البلاد "وضعا أجنبيا أكثر تعقيدا"، على حسب تعبيره.