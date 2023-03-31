الرئيس السيسى يقرر تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الرئيس السيسى يقرر تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين والمعاشات.. الرئيس يصدق على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 165 مليار جنيه.. وتعديل قانون العمد والمشايخ.



اقرأ فى العدد أيضا..

- استعدادا لانطلاق الجلسات فى 3 مايو.. منسق الحوار الوطنى يدعو الكيانات السياسية والنقابية لسرعة إرسال مرشحيهم لجلسات اللجان.. منسق الحوار الوطنى يدعو الكيانات السياسية والنقابية لسرعة إرسال مرشحيهم لجلسات اللجان

- العاشر من رمضان.. يوم النصر والفخر.. الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى.. اصطفاف وطنى شعبى وقوات مسلحة جاهزة.. الحرب قرار سيادى واضح ومخطط بعناية.. درس للعالم أن مصر لا تترك شبرا فيها.. وسيناء تشهد اهتماما غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى.. «المتحدة» أعادت سير الأبطال فى الاختيار والعائدون والكتيبة 101



- أحمد عيد: تخوفت جدا من شخصية مسعود عبد الجبار فى «عملة نادرة» وفكرت أعتذر

- 3 تريليونات جنيه مصروفات الموازنة فى العام المالى الجديد بنسبة زيادة 44.4%



- بدء صرف المعاشات لـ11 مليون مستفيد بزيادة 15 %اليوم.. حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 ستستفيد من الزيادة.. وتشكيل لجان لتيسير إجراءات الصرف

- الرئيس السيسى يهنئ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة بالإمارات



- مساعد أول وزير التموين يستعرض الفرص الاستثمارية فى مصر خالل زيارته إيطاليا

- الحوار الوطنى يدعو الكيانات السياسية والنقابية سرعة إرسال مرشحيهم لجلسات اللجان