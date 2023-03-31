وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، أن المرسومين تضمنا إقالة السفير الروسي لدى لاتفيا ميخائيل فانين، والسفير الروسي لدى إستونيا فلاديمير ليباييف.

ويأتي هذا في الوقت الذي تمارس فيه الدول الغربية ضغوطا على الدبلوماسيين الروس، حيث تم منذ بدء العملية في أوكرانيا طرد ما يقرب من 600 دبلوماسي روسي من الدول الغربية.

وكان السفير الروسي ليباييف قد غادر إستونيا في أوائل فبراير الماضي بعد أن خفضت روسيا -ردا على تصرفات الجانب الإستوني- مستوى العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد، ثم قررت لاتفيا، من منطلق تضامنها مع إستونيا، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.