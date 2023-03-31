ذكر ذلك التلفزيون السوري في نبأ عاجل، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وتأتي هذه التطورات عقب ساعات من إحباط الدفاعات الجوية السورية هجوم إسرائيلى آخر فى أجواء العاصمة دمشق.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بـ"أهداف مرتبطة بإيران" في سوريا، ونادرا ما تؤكد تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بـ"محاولات إيران" لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.



وفى وقت سابق، أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" فجر اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

وأضافت "سانا" أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها".

وفجر أمس الخميس، أفاد مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سانا" بأن عسكريين اثنين أصيبا بقصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وصرح بأنه حوالي الساعة 1 و20 دقيقة من فجر يوم الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأفاد بأن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة.