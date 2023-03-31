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"سانا": سماع دوى انفجار فى محيط دمشق ويجرى التحقق من طبيعته

الجمعة، 31 مارس 2023 12:04 ص
"سانا": سماع دوى انفجار فى محيط دمشق ويجرى التحقق من طبيعته قصف إسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" فجر اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

وأضافت "سانا" أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها".

وفجر أمس الخميس، أفاد مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سانا" بأن عسكريين اثنين أصيبا بقصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وصرح بأنه حوالي الساعة 1 و20 دقيقة من فجر يوم الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأفاد بأن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة.


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