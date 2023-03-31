الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه والمحيطين به "من حاملى ذات جنسيته" ويقوم بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.